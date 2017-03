Neuer Trailer zu Blaster Master Zero veröffentlicht

By

Seit dem vergangenen Freitag ist Nintendo Switch erhältlich und konnte schon einige Rekorde in Sachen Verkaufszahlen aufstellen. Das digitale Angebot im Nintendo eShop ist noch an zwei Händen abzuzählen, doch auch das wird sich im Laufe der Zeit ändern. Ab heute ist Blaster Master Zero, ein neuer Ableger einer altbekannten Reihe, im eShop der Nintendo Switch und für Nintendo 3DS verfügbar. Passend zum Release hat Nintendo einen neuen Trailer veröffentlicht. Außerdem hat Contranetwork die ersten 35 Minuten des Spiels festgehalten.

via YouTube