Making Of: Die Entstehung von Zelda Breath of the Wild

Die Geschichte der Entwicklung von Zelda: Breath of the Wild ist wohl eine sehr lange. Doch Nintendo gibt uns heute mit einem kleinen Making Of zumindest einen Einblick in diese lange Geschichte. In einer dreiteiligen Videoserie, die ab sofort komplett auf YouTube zur Verfügung steht, sprechen Director Hidemaro Fujibayashi, Technical Director Takuhiro Dohta, Art Director Satoru Takizawa und natürlich Eiji Aonuma über die Entwicklung des Spiels.

Im Januar 2013 hat die Entwicklung des Spiels „richtig angefangen“, führt Fujibayashi gleich zu Beginn aus. Gleich zum Anfang der Entwicklung entschied man sich, mit einigen Bräuchen der Zelda-Serie zu brechen. Dabei wollte man allerdings zwischen Elementen entscheiden, die unabdingbar zu Zelda gehören und Elementen, die einfach zur Gewohnheit geworden waren.

Dazu gibt auch Art Director Satoru Takizawa einige interessante Einblicke. So gab es eine Rede von Eiji Aonuma, in der er dazu aufforderte, die Gebräuche der Serie infrage zu stellen. Danach hagelte es in einem internen Forum der Entwickler jede Menge Vorschläge. Besonders einige der jüngeren Enwickler hatten sehr ungewöhnliche Vorschläge. Seht selbst!