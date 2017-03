Launchtrailer zu NieR: Automata veröffentlicht

Square Enix hat den Launch-Trailer zu NieR: Automata veröffentlicht. Das Video mit dem Titel „Der Tod ist dein Anfang“ soll euch noch einmal auf die Veröffentlichung am 10. März für PlayStation 4 einstimmen. Wenn ihr noch mehr Einstimmung braucht, dann lest unser Review zu NieR: Automata!

Das Action-Rollenspiel NieR: Automata von PlatinumGames Inc. und Square Enix wird aktuell von der Presse als Meisterwerk gefeiert und erzählt die Geschichte der Androiden 2B, 9S und A2 und von ihrem Kampf zur Rückeroberung einer von mächtigen Maschinenwesen überrannten Welt, die von der Menschheit verlassen wurde.

Nach der PS4-Version am 10. März folgt die PC-Version am 17. März. Auch die PC-Version gibt es in der Day One Edition mit kostenlosen Bonusinhalten und mit einem Wendecover sowie fünf DLCs. Bei Amazon könnt ihr euch die PC-Version bereits vorbestellen.