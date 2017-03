Launchtrailer zu Danganronpa 1•2 Reload veröffentlicht

Bevor im September hierzulande Danganronpa V3 erscheint, haben Serieneinsteiger die Chance, mit Danganronpa 1•2 Reload die Geschichte der Reihe nachzuholen. Ab morgen tyrannisiert der mordlustige Killerbär Monokuma die Schüler der Hope’s Peak Academy im Doppelpack und erstmals auf PlayStation 4. Es handelt sich um Portierungen der PS-Vita-Abenteuer Danganronpa: Trigger Happy Havoc und Danganronpa 2: Goodbye Despair.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc spielt in der Hope’s Peak Academy, einer prestigeträchtigen Highschool, die nur den klügsten Köpfen des Landes vorbehalten ist. Eines Tages werden die Schüler in der Academy eingesperrt und von der Außenwelt isoliert. Der wahnsinnige Bär Monokuma hat die Studenten in seiner Gewalt und es beginnt ein Spiel auf Leben und Tod.

InDanganronpa 2: Goodbye Despair setzt Monokuma sein mörderisches Treiben fort. Diesmal wird die tropische Trauminsel Jabberwock Island für eine Schulklasse der Hope’s Peak Academy zum Albtraum, denn das tödliche Spiel beginnt von Neuem. Statt Sonne, Strand und Spaß geht es nun um das nackte Überleben!