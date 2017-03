Kollaborationen zu Monster Hunter XX angekündigt

By

Wie bereits bei Monster Hunter X wird auch dessen erweiterte Fassung unterschiedliche Kollaborationen mit sich bringen. Und was würde besser dazu passen als Hunter X Hunter? Die japanische Weekly Jump hat in ihrer neuesten Ausgabe eine spezielle Gon-Rüstung präsentiert. Wenn man alle passenden Rüstungsteile sammelt und zusammen anzieht, kann man wie der Protagonist aus der Serie aussehen.

Doch dies ist noch nicht alles. Vier weitere Kollaborationen kündigte Capcom mit neuen Videos an. Dabei handelt es sich um Link aus Zelda: Breath of the Wild, Okami, Strider, sowie der japanischen Serie Garo TV. Darüber hinaus hat Capcom den vierten Trailer zu Monster Hunter XX (Double Cross) veröffentlicht.

Monster Hunter XX erscheint für Nintendo 3DS am 18. März in Japan.

via Gematsu