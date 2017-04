Fire Emblem Echoes – Limited Edition jetzt vorbestellen

By

Die in dieser Woche von Nintendo vorgestellte Limited Edition zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia könnt ihr euch ab sofort bei Amazon vorbestellen. Sie kostet 89,99 Euro und beinhaltet neben dem Spiel mit einem Wendecover auch eine Soundtrack-CD „Sound of Echoes“ sowie ein DIN-A4-Artbook und exklusive Anstecker. Zudem sind die beiden Protagonisten Alm und Celica als amiibo-Figuren mit dabei.