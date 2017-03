Final Fantasy XV: Tech-Demo bei der GDC 2017

By

Square Enix hat bei der Game Developers Conference ein Tech-Video zu Final Fantasy XV gezeigt, das auch einen Eindruck davon bietet, wie das Spiel auf einem High-End-PC aussehen könnte. Die Bühnenshow, bei der Hajime Tabata das Video präsentierte, trug den Titel “Final Fantasy: A Challenge Once Again”. Director Tabata sprach darüber, was man mit Final Fantasy XV erreichen wollte und die facettenreiche Herangehensweise. Zudem ging er darauf ein, was das Team nun anvisiert.

Das Video zeigt diese Herangehensweise, aber auch einen Blick auf die verschiedenen Technologien, welche mit NVIDIAs GTX 1080 Ti getestet werden. Square Enix sprach zwar ab und an über eine PC-Version, eine offizielle Ankündigung bleibt aber weiterhin aus.

via Nova Crystallis