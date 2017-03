Erscheinungstermin von Has-Been Heroes verschoben

Eigentlich sollte Has-Been Heroes von Frozenbyte nächste Woche für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PCs erscheinen. Doch daraus wird nichts. Wie die Entwickler bekanntgaben, verschiebt sich der Release des Spiels um eine Woche auf den 4. April in Europa und Australien. Als Gründe werden logistische Probleme angeben. In Nordamerika erscheint das Spiel wie geplant am 28. März.

Im Rougelike-Action-Titel begleiten Spieler eine Gruppe Helden mit dem Ziel, des Königs Töchter zur Akademie zu begleiten. Has-Been Heroes möchte Strategie und Action mischen und überlässt dem Spieler die Kontrolle über drei Charaktere, welche im Gespann für spektakuläre Magie-Kombinationen sorgen sollen. Auf ihren Reisen treffen die Helden auf zahlreiche, unterschiedliche Gegner: Von aus dem Maul stinkenden Skeletten und Zombies bis hin zu Dämonen.

via Perfectly-Nintendo