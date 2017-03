Gust hat ein neues Video zum Rollenspiel Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions enthüllt, welches euch innerhalb von acht Minuten verschiedene Eindrücke aus dem Gameplay zeigt. Die Aufnahme selbst wird von der Cosplayerin Enako präsentiert. In Japan erscheint das Videospiel am 30. März für PlayStation 4 und PlayStation Vita.