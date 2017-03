Eine Vorschau auf das Badehaus in Musou Stars

By

Vor wenigen Tagen hat Koei Tecmo einen weiteren Livestream zu Musou Stars abgehalten, das am 30. März in Japan für PS4 und PS Vita erscheinen wird. Diesmal gab es wieder etliche neue Gameplay-Szenen. Ihr seht Lu Bu aus Dynasty Warriors sowie Ii Naotora aus Samurai Warriors. Außerdem gibt es eine kleine Vorschau auf das Badehaus, etwa ab 52:00. Dort tummeln sich im Livestream Oka aus Toukiden und Ii Naotora. Am Ende wird auch die kürzlich enthüllte Kollaboration mit dem japanischen Baseball-Team Yokohama DeNA BayStars vorgestellt.

Das Gameplay findet ihr etwa ab Minute 9:30, 34:00 und 1:04:00.

via Dualshockers