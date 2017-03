Dragon Quest XI: Details zu Veronica, Senya und Delcadar

By

In der aktuellen Ausgabe der Weekly Jump gibt es einen Artikel zu Dragon Quest XI: In Search of Departed Time, der uns etwas über die Figuren Veronica und Senya erzählt, sowie das Land Delcadar vorstellt.

Veronica ist ein kleines Wunderkind, das keine Angst kennt. Auch wenn ihre äußere Erscheinung es nicht unbedingt vermuten lässt, besitzt sie einen starken Willen. Im Intro sieht man, wie sie einen Angriffszauber wirkt. Senya ist eine zierliche Frau, die eine Harfe trägt und für eine entspannende Atmosphäre sorgt. Man sieht im Eröffnungsvideo, wie sie das Instrument spielt.

Der Held erfährt, dass er die Wiedergeburt des legendären Helden ist. Nachdem er seine Mission vernommen hat, begibt er sich auf eine Reise, die ihn in das Land Delcadar führt. Dort soll er dem König einen Besuch abstattet, der ihm weitere Einzelheiten über seine Aufgabe anvertrauen will. Das Reich ist die größte Stadt auf dem Kontinent. Neben dem Schloss findet man einen Hauptplatz, auf dem ein Springbrunnen befindet.

Leider verläuft das Gespräch zwischen dem Helden und dem König nicht wie erhofft. Die Bilder zeigen, dass der König den Protagonisten als Kind des Teufels beschuldigt. Kurz danach ist er schon von den königlichen Soldaten umzingelt. Dank Camus gelingt ihm in der letzten Sekunde die Flucht. Allerdings werden die beiden nicht nur von den Soldaten, sondern auch von Monstern gejagt. Wie wird seine Geschichte weitergehen?

In Japan ist die Veröffentlichung für PlayStation 4 und Nintendo 3DS für 2017 geplant. Eine Version für Nintendo Switch befindet sich ebenfalls in der Entwicklung.

