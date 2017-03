Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die neue Ausgabe der Famitsu ist in Japan erschienen und auch in dieser wurden wieder ein paar Spiele von vier Redakteuren unabhängig voneinander getestet und bewertet. In dieser Woche wurden unter anderem Accel World VS. Sword Art Online (PS4, PSV) und Senran Kagura: Peach Beach Splash (PS4) getestet.

Ghost Recon: Wildlands (PS4) – 9/9/8/8 [34/40]

Ghost Recon: Wildlands (XBO) – 9/9/8/8 [34/40]

Halo Wars 2 (XBO) – 9/8/8/9 [34/40]

Future Card Buddyfight Mezase! Buddy Champion! (3DS) – 8/8/8/8 [32/40]

Senran Kagura: Peach Beach Splash (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]

Accel World VS. Sword Art Online (PS4) – 7/8/8/7 [30/40]

Accel World VS. Sword Art Online (PS Vita) – 7/8/8/7 [30/40]

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

Manga-ka Debut Monogatari: Suteki-na Manga wo Egakou (3DS) – 7/7/7/7 [28/40]

Kromaia Omega (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

Soldam: Blooming Declaration (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Parascientific Escape: Saihate no Cross Eyes (3DS) – 7/7/7/6 [27/40]

Headbutt Factory (PSVR) – 7/6/6/6 [25/40]

Holoball (PSVR) – 7/7/5/6 [25/40] via Gematsu