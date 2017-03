Danganronpa V3 erscheint ebenfalls für PCs via Steam

By

Die Visual Novel Danganronpa V3: Killing Harmony wird nicht nur für die Systeme PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen, sondern am 26. September auch für PCs via Steam. Diese Information gab Spike Chunsoft während der Pressekonferenz bekannt.

Die Akademie wird von jungen Leuten besucht, die ein besonderes Talent aufweisen. Zu den auserwählten Personen zählen 16 Leute. Die Inneneinrichtung der Akademie ist von Pflanzen überwuchert. Neben einem Warenlager findet ihr ein Esszimmer, eine Küche, eine Spielhalle und mehrere Klassenzimmer. Wer sich an diesem Ort befindet, muss verschiedene Regeln einhalten, dazu gehören zum Beispiel:

Wenn sich ein Mord ereignet, müssen alle Schüler an einem „Class Trial“ teilnehmen.

Stellt man den Täter, der für den Mord verantwortlich war, wird nur dieser bestraft.

Ist die Gruppe nicht in der Lage, den Täter zu entlarven, werden alle anderen, mit Ausnahme des Mörders, bestraft.

Gewinnt der Täter das „Class Trial“, darf er die Schule verlassen und in die Außenwelt zurückkehren.

Nachtzeit ist von 22 Uhr bis 8 Uhr. Während dieser Zeit sind das Esszimmer und die Sporthalle geschlossen.

Gewalt gegen Monokuma auszuführen, dem Direktor der Schule, ist streng verboten.

Monokuma kann nicht an einem Mord beteiligt sein.

Monopads sind Wertsachen, daher sollte man diese nicht zerstören.

Die Ankündigung, dass ein toter Körper entdeckt wurde, wird es verbreitet, wenn mindestens drei Personen diesen gefunden haben.

Es gibt Fälle, in denen der Direktor weitere Regeln auferlegen kann.

Die Geschichte setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen. In jeder Episode wird ein Mord geschehen und eure Aufgabe wird es sein, den Tatvorgang zu klären und den Mörder zu entlarven. Einige Momente bilden einen normalen Alltag, doch wenn ein Opfer entdeckt wird, müsst ihr den Tatort untersuchen und Beweise finden. Habt ihr alles untersucht, starten ein „Class Trial“. Hier müsst ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellen und den Mörder mit stichhaltigen Argumentationen aus der Reserve locken. Andere Schüler werden euch unterstützen oder locken euch mit falschen Vermutungen auf eine andere Fährte. Mit den Objekten „Truth Bullets“ agiert ihr und mischt euch in die Diskussionen ein.

via Gematsu