Blue Reflection: Kostüme aus Final Fantasy XV vorgestellt

Während eines Livestreams hat Entwickler Gust eine Kollaboration von Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions mit Final Fantasy XV bekanntgegeben. In Blue Reflection wird es demnach Kostüme aus Final Fantasy XV geben! Konkret erwartet Protagonistin Hinako Shirai ein Kostüm im Stil von Aranea Highwing. Kaori Mitsui darf sich zudem wie Cidney kleiden.

Blue Reflection ist seit gestern in Japan für PS4 und PS Vita erhältlich. Hauptcharakter Hinako Shirai ist eine junge Balletttänzerin. Vor einem Jahr entschloss sie sich, an einem Wettbewerb teilzunehmen, der ihr Sprungbrett in eine große Karriere hätte bedeuten können. Doch sie verletzte sich kurz davor. Seitdem tanzte sie nicht wieder, doch sie glaubt daran, gesund zu werden.

Nachfolgend seht ihr einen Mitschnitt des Livestreams:

via Gematsu