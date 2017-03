Mit dem dritten Gameplay-Video zu Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions präsentiert Gust weitere Szenen aus dem kommenden Rollenspiel. In Japan wird der Titel für PlayStation 4 und PlayStation Vita am 30. März erscheinen. Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung einer Lokalisierung für den Westen, allerdings sind im Internet schon englische Trophäen aufgetaucht.