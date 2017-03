Warner Bros kündigt Middle-earth: Shadow of War an

Warner Bros. hat Middle-earth: Shadow of War offiziell angekündigt. Das Sequel zu Shadow of Mordor erscheint am 25. August für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Europa. Auf Xbox One und Windows 10 können die Speicherdaten, Add-Ons und Achievements zwischen den Plattformen transferiert werden; mit dem Kauf einer Version ersteht man auch die jeweils andere. Weiterhin unterstützt das Spiel PlayStation 4 Pro und Xbox Project Scorpio.

Der Titel von Monolith Productions ist die Fortsetzung von Middle-earth: Shadow of Mordor und besitzt eine eigenständige Geschichte, die zwischen der Handlung von Der Hobbit und Der Herr der Ringe angesiedelt ist. Für den neuen Ableger soll das Nemesis-System erweitert werden: Der Entwickler verspricht, dass die offene Welt, samt ihrer Bewohner, von unseren Handlungsweisen und Entscheidungen geformt wird – ein individuelles Spielerlebnis also.

via Gematsu