Vorstellung von Yuri Saiki aus Blue Reflection

Ein weiteres Charaktervideo präsentiert euch die intelligente Yuri Saiki aus Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions. Mit diesem Video ist sie die fünfte Figur, die aus dem Rollenspiel vorgestellt wird.

Yuri Saiki (gesprochen von Ayane Sakura):

Größe: 159cm

Gewicht: 45kg

Mag: Denken

Ein Mädchen, welches über eine hohe Intelligenz verfügt, die ganz natürlich entstanden ist. Ihren hohen IQ trägt sie mit Stolz, doch an der Oberfläche benimmt sie sich wie eine normale Schülerin, während sie von den anderen als Wunderkind anerkannt wird. Yuri kann ihre Gefühle nicht richtig zeigen und beherrscht auch nicht die Gabe, Emotionen ihrer Mitmenschen richtig zu lesen und zu deuten.