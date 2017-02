Vorstellung von Mao Ninagawa aus Blue Reflection

Das aktuelle Video zum Rollenspiel Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions stellt euch die Figur Mao Ninagawa vor. Eine berühmte Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit zur Prominenz gehört. Mittlerweile hat sie einen Punkt erreicht, an dem der Alltag ruhiger für sie ist, dennoch arbeitet sie in ihrem Bereich weiter. Sie besitzt keine führende Tätigkeit, aber sie zeigt ein sehr soziales Verhalten und kümmert sich um andere Leute.

In Japan erscheint der Titel am 30. März für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu