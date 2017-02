Trailer zu Dragon Ball Fusions stellt Kampfsystem vor

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Dragon Ball Fusions veröffentlicht, der das Kampfsystem des kommenden Spiels vorstellt. Damit sollten sich Fans schnellstens vertraut machen, denn der Titel erscheint schon am 17. Februar 2017 hierzulande für Nintendo 3DS! Bandai Namco erklärt euch mehr:

Das Angriffsdreieck – Geschwindigkeit schlägt Kraft, Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit – hilft dem Spieler dabei, sein Ziel mit Bedacht auszuwählen, bevor er es mit verschiedenen Standard-, Ki- oder Spezialattacken angreift. Die Zeitleiste am unteren Rand des Bildschirms zeigt an, welcher Charakter als nächstes dran ist. Wird diesem Charakter Schaden zugefügt, bewegt er sich ein Stück nach links und möglicherweise nimmt ein anderer Charakter seinen Platz ein. Danach ist es an der Zeit, den Feind mit Team-Kombos und Kettenreaktionen vom Schlachtfeld zu schicken. Doch nicht nur die Angriffe spielen eine Rolle, die Verteidigung ist ebenso wichtig. Die Spieler müssen abschätzen, wo ihre Feinde zuschlagen werden, um sie zu blocken und damit den Schaden zu verringern.