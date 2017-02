The King of Fighters XIV: Neue Kostüme und Charaktere

SNK hat auf dem The King of Fighters XIV World Championship Grand Final angekündigt, dass das Prügelspiel The King of Fighters XIV neue Inhalte bekommt. Den Anfang macht der Kostüm-DLC „Classic Iori“ am 23. Februar. Im März kann man sich dann die Kostüme „Kula Diamond Sundress“, „Meitenkun Pajamas“, „Sylvie Little Red Riding Hood“ und „Angel Diabolo“ holen.

Zudem soll es neue Schauplätze und Charaktere geben. Wann die neuen Arenen und Kämpfer verfügbar sind, ist noch unbekannt. Zudem ist auch noch nicht klar, welche neuen Charaktere erhältlich sein werden – alles was wir momentan haben, ist ein Bild mit deren Silhouetten. Im Trailer unten könnt ihr euch aber schon einmal von den Inhalten überzeugen, die bisher enthüllt wurden.

via Gematsu