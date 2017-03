Persona 5: Neuer Trailer stellt den Velvet Room vor

Wenn die Protagonisten von Persona 5 schlafen gehen, dann landen sie an einem Ort zwischen Traum und Realität, Verstand und Materie: dem Velvet Room. Der Velvet Room ist ein Ort, den das Schicksal wie ein Gefängnis gestaltet hat. Ein Ort, der Spieler mit Macht belohnt, wenn sie Opfer bringen. Und ein Ort mit einem bekannten Gesicht: Igor! Für alle, denen der Velvet Room noch unbekannt ist, gibt es heute eine Einführung.

Im Velvet Room kann man mit den Personas „experimentieren“. Gefangene Personas lassen sich dort upgraden, in Gegenstände verwandeln oder fusionieren. Die Fusion erlaubt es dem Spieler Personas miteinander zu verbinden um darauf ein stärkeres Wesen zu schaffen. Es gibt drei Wege eine Fusion in die Wege zu leiten. Entweder eine einfache Fusion zwischen zwei oder eine erweiterte mit drei oder noch mehr Mitstreitern. Bei einer Verbindung werden die Personas mittels Guillotine hingerichtet um die erwähnte Fusion bewerkstelligen zu können.

Die letzte Variante ist die sogenannte Netzwerk-Fusion. Hierbei wird die eigene Persona mit einer weiterem eines anderen Spielers online verbunden. Abgesehen vom Köpfen der Personas bietet der Velvet Room jedoch noch weitere Möglichkeiten sich und seine Mitstreiter auf das Abenteuer vorzubereiten. Persona können verstärkt werden indem man ein weiteres opfert und an dieses anbringt. Ansonsten können Personas in „Lockdown“ gesetzt werden um ihnen beizubringen weniger Schaden aufgrund ihrer Schwächen zu erleiden oder sie mittels Elektrischem Stuhl in nützliche Gegenstände zu verwandeln. Spieler können die Personas auch registrieren und über das Handbuch beschwören.