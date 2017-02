By

Bei Mario Sports Superstars erwarten euch fünf sportliche Disziplinen: Fußball, Tennis, Golf, Baseball und Reiten. Ab dem 10. März könnt ihr auf eurem Nintendo 3DS entweder in spannenden Einzelkämpfen gegen die KI und in Mehrspielerturnieren gegen eure Freunde antreten. Mittlerweile hat Nintendo Japan das Opening-Movie des Spiels veröffentlicht, welches euch ebenfalls einen guten kurzen Einblick in die Disziplinen gibt.

via Gematsu