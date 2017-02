Nintendo präsentiert Switch in Super Bowl Werbung

By

Es gibt in den USA keine bessere Werbeplattform als den Super Bowl. Manchmal ist es schon Werbung genug, dass man bekannt gibt, dass man beim Super Bowl wirbt. Die Spots dazu werden ohnehin vorab veröffentlicht. So auch im Falle von Nintendo. Nintendo wird erstmals eine Super Bowl Werbung schalten, nämlich am 5. Februar. Die TV-Werbung dauert 30 Sekunden, bei YouTube ist vorab eine 90-sekündige Version des Spots verfügbar. Der Spot bietet den Song „Believer“ von Imagine Dragons und zeigt die Konsole bei allen möglichen Anwendungen und mit etlichen der bereits vorgestellten Spiele.