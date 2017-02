Nintendo 3DS: „Mehrere unangekündigte Nintendo-Spiele“

Mit Mario Super Sportstars und Poochy & Yoshi’s Woolly World erscheint in diesen Wochen neue Nintendo-3DS-Spiele, die es Games aus der erfolgreichsten Zeit des Geräts aber wohl nicht aufnehmen können. Und trotzdem: Die Zeit des Nintendo 3DS ist nicht vorbei, glaubt Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima. Der versprach gegenüber den Investoren nun, dass zahlreiche weitere Games veröffentlicht werden.

„Wir werden auch weiterhin neue Spiele vorstellen, die Fans auf den Geräten der Nintendo-3DS-Familie spielen können. Wir haben die Spekulationen wahrenommen, dass Nintendo Switch Nintendo 3DS ersetzen würde, weil beides Geräte sind, die außerhalb von Zuhause gespielt werden können. Aber Nintendo 3DS hat einige einzigartige Eigenschaften, die das Gerät von Nintendo Switch unterscheiden. Auch die Preise der beiden Geräte unterscheiden sich und wir sehen sie deshalb nicht in direkter Konkurrenz. Wir planen mit beiden Geräten in Zukunft.“, so Kimishima.

Neben bereits angekündigten Spielen wie Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, Pikmin und Ever Oasis sollen sich „mehrere weitere unangekündigte Spiele“ in Entwicklung befinden, die das Software-Line-Up von Nintendo 3DS weiter aufbessern. Außerdem seien „viele starke Third-Party-Games“ wie Monster Hunter XX und Dragon Quest XI auf dem Weg. Nintendo-3DS-Fans sollten ihr Gerät also noch nicht in den Keller bringen.

via Gematsu