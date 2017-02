NieR: Automata erreicht Goldstatus

Bei Twitter hat Square Enix Producer Yosuke Saito bekanntgegeben, das NieR: Automata den Goldstatus erreicht hat. Damit ist die Spielentwicklung beendet und der Titel geht in die Produktion. Dem pünktlichen Release am 23. Februar in Japan und am 10. März in Europa steht also nichts mehr im Wege. Saito verweist darauf, dass der Titel schon vor einiger Zeit den Goldstatus erreichte. Aber er bemerkte, dass derartige Tweets aktuell ziemlich beliebt seien – und übte sich deshalb als Nachahmer.

Für alle Unschlüssigen steht seit Wochen eine spielbare Demo im PlayStation Store bereit. In der Demo spielt man YoRHa 2B auf Erkundungstour in einer verlassenen Fabrik. Am Ende wartet ein riesiger Gegner auf den Spieler. Die Speicherdaten können nicht in die Vollversion importiert werden.