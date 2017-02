Neues Video zu Blue Reflection präsentiert Chihiro Inoue

Das aktuelle Video zu Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions stellt euch eine weitere Mitschülerin der Heldin Hinako vor. Chihiro ist ein neugieriges Mädchen, von dem man nie weiß, was es wirklich denkt. Von den anderen wird sie für ihr lästiges Verhalten verurteilt. Zum Beispiel dekoriert sie das Klassenzimmer mit Plüschtieren. Chihiro ist freundlich und rücksichtsvoll, doch wenn sie sich bemüht, verlaufen diese Aktionen oft in das Nichts. Aus diesem Grund realisieren andere Menschen nicht, wenn sie sich anstrengt. Grob gesagt ist Chihiro eine Unruhestifterin, die allerdings keine bösen Absichten verfolgt.

In Japan erscheint das Videospiel am 30. März für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu