Neues Gameplay-Material zu Yooka-Laylee

By

Kurz nach der Goldmeldung hat IGN das nächste Gameplay-Video zu Yooka-Laylee parat. Diesmal präsentiert man euch etliche Spielminuten aus der neuen Welt „Capital Cashino“. Der Titel erscheint am 11. April im Handel für PlayStation 4 und Xbox One sowie digital für PCs. Auch an einer Umsetzung für Nintendo Switch arbeitet Playtonic, allerdings gibt es dazu noch keinen Releasetermin.