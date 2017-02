Neuer Trailer zeigt Reiten in Mario Sports Superstars

By

Fußball, Tennis, Golf, Baseball und Reiten sind die fünf Disziplinen, welche ihr in Mario Sports Superstars entweder alleine oder gemeinsam mit euren Freunden spielen könnt. Die Sportarten Golf und Fußball hat Nintendo bereits in zwei Trailern präsentiert. Nun ist das Reiten an der Reihe. Neben dem passenden Reiter braucht ihr natürlich noch ein fabelhaftes Pferd, welches nicht nur schnell rennen, sondern auch gut springen kann.

Mario Sports Superstars erscheint für den Nintendo 3DS am 10. März in Europa.