Neuer Trailer zeigt Fußball in Mario Sports Superstars

Mario-Sportspiele von Nintendo haben immer ihre eigene Faszination. Mario Smash Football (GameCube) und Strikers (Wii) sind bei den Fans immer noch hoch im Kurs. Unter den fünf Disziplinen in Mario Sports Superstars befindet sich ebenfalls diese Ballsportart. In verschiedenen Matches treten Teams aus je 11 virtuellen Spielern gegeneinander an. Ein neuer Trailer stellt euch speziell diese Disziplin etwas näher vor.

Mario Sports Superstars erscheint für die Nintendo-3DS-Familie am 10. März in Europa. Euch erwarten die fünf Disziplinen Fußball, Tennis, Golf, Baseball und Reiten.