Neuer Trailer stellt Final Fantasy XIV: Stormblood vor

Am Wochenende fand in Frankfurt ein weiteres Fan-Festival zu Final Fantasy XIV statt. Tausende Fans feierten fleißig und Square Enix nutzte die Gelegenheit, neue Details zur kommenden Erweiterung Stormblood zu veröffentlichen. Die nächste Erweiterung erscheint am 20. Juni 2017 und Spieler werden dann an der Seite des Widerstands um die Befreiung von Ala Mhigo kämpfen. Außerdem verschlägt es die Spieler nach Doma und die umliegenden Gebiete. Diese fernöstliche Region fand schon oft Erwähnung im Spiel, war aber nie zugänglich.

Nachfolgend einige weitere Ankündigungen:

Neuer Job – Samurai (Angreifer-/DPS-Rolle): Der Samurai wurde neben dem Rotmagier als zweiter neuer Job in Stormblood angekündigt. Der Katana-schwingende Samurai ist ein schlagkräftiger Nahkämpfer und ein Meister des „Lai“-Schwertkampfes und hat die Fähigkeit, Energie in seinem Katana zu sammeln, um verheerende Spezialattacken zu entfesseln. Der Job des Samurai wird es Spielern erlauben, die Kunst des „Sen“ zu erlernen und zu meistern sowie seine drei Kräfte zu entwickeln: „Setsu“ (Schnee), „Getsu“ (Mond) und „Ka“ (Blume).

Neue Stadt – Kugane: Gelegen in Hingashi, einer fernöstlichen Inselgruppe mit einer isolationistischen Politik, ist Kugane die einzige Hafenstadt, in der Außenhandel erlaubt ist. Die Ausübung von Gewalt innerhalb der Stadtmauern ist streng verboten.

Neuer wilder Stamm und Primae: Der Rubinsee ist einer der vielen zugänglichen Orte des Kontinents Othard und Heimat der Kojin – erfahrene Händler, die in Siedlungen unter dem Wasser leben. Die Kojin glauben an eine Gottheit, die in allen Objekten residiert, und sammeln Schätze, die von mächtigen Göttern bewohnt sind. Der wilde Stamm der Koji betet, ebenso wie alle anderen Stämme in Eorzea, einen Primae an: Lord of The Revel – Susano.

Neue Dungeons: Viele neue und fordernde Dungeons wie Yanxia und die Azim Steppe warten in Stormblood auf mutige Abenteurer.

Neues Wohngebiet: Das von Fans herbeigesehnte neue Wohngebiet Shirogane wurde ebenfalls vorgestellt. Das Gebiet in Kugane bietet Spielern einen völlig neuen, fernöstlichen Wohnstil.

Ein neuer Trailer stellt euch unter anderem den Samurai und Kugane vor: