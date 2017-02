Musou Stars: Eine Verschiebung und vier neue Videos

Koei Tecmo hat bekanntgegeben, dass Musou Stars nicht wie geplant am 2. März erscheinen wird. Die Dauer der Verschiebung hält sich aber in Grenzen – am 30. März soll Musou Stars für PlayStation 4 und PlayStation Vita in Japan erscheinen. Producer Masaki Furusawa begründet die Entscheidung mit notwendigen letzten Feinheiten, die man ausbessern will.

Bei dem Spiel handelt es sich um einen Musou-Titel, in dem ihr auf etliche Charaktere aus dem Koei-Tecmo-Universum trefft. Die bisher vorgestellten Charaktere könnt ihr unserem Artikel-Archiv zu Musou Stars entnehmen. Unten seht ihr nun vier neue Trailer, die weitere Figuren des Spiels vorstellen: Ayane, Arnice, Christophorus und Tokitsugu!

Ayane (Ninja Gaiden)

Arnice (Nights of Azure)

Christophorus (Nights of Azure)

Tokitsugu (Toukiden 2)

via Gematsu (2)