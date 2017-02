Titel Im Test! Poochy & Yoshi’s Woolly World 19. Januar 2017 Nintendo 3. Februar 2017 Nintendo 3. Februar 2017 Nintendo System Nintendo 3DS Getestet für Nintendo 3DS Entwickler Good-Feel Genres Platformer

Im Juni 2015 wurde mit Yoshi’s Woolly World ein niedlicher Platformer für Wii U veröffentlicht, der nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich überzeugen konnte. Dem grünen Dino in Garn-Optik wurden sogar drei bunte, wollige amiibo-Figuren sowie ein übergroßer Woll-Yoshi-amiibo spendiert. Poochy & Yoshi’s Woolly World erscheint nun als Portierung dieses Spiels für die Nintendo-3DS-Familie und bringt einige Neuerungen mit. Was es neues zu entdecken gibt und ob sich die Version mit Schnuffel in der Hauptrolle lohnt, erfahrt ihr im Test.

Yoshi und Schnuffel stürzen sich in das Abenteuer

Die Geschichte ist identisch mit der Wii-U-Version und beginnt mit Kameks Besuch der friedvollen Yoshis am Yoshi-Atoll. Der hinterlistige Gehilfe von Bowser führt natürlich nichts Gutes im Schilde, trennt fast alle Woll-Yoshis in einzelne Wollknäuel auf und verstreut sie über die ganze Welt. Die übrig gebliebenen Dinos schließen sich zusammen, um ihre Freunde zu finden und nehmen in der 3DS-Version auch Yoshis treuen Freund Schnuffel (engl. „Poochy“) als Unterstützung mit. Daraus ergibt sich auch der leicht abgeänderte Titel der mobilen Version, denn Schnuffel wird hier eine größere Rolle zuteil – mehr dazu später.

Die Oberwelt und die Levelauswahl wurden in der 3DS-Fassung der Leistung des Handhelds angepasst und somit gegenüber der Heimkonsolenversion abgeändert. Im Wii-U-Ableger konnte man sich noch frei im Yoshi-Atoll, einem kreisförmigen Plateau mit Zugang zu den Welten, und in den Welten selbst bei der Levelauswahl bewegen. In der Handheld-Version navigiert man in zweidimensionaler Bewegung Level für Level nacheinander durch die Welten – ähnlich wie bei den 2D-Mario-Spielen. Auf dem Touchscreen sind die Welten, Level und das Yoshi-Atoll beziehungsweise die Heimatwelt ebenfalls abgebildet und durch ein Tippen auf das Ziel kann man das Laufen auch umgehen.

Wie auch in der Heimkonsolen-Version gibt es die Auswahl zwischen dem Klassisch- und dem Entspannt-Modus. Die erste Variante stellt die schwierigere der beiden dar und kommt gewohnten Yoshi-Spielen nahe, während die zweite Variante den kleinen Dino mit Flügeln und mehr Energie-Herzen ausstattet. So kann man sich einfacher durch die Level manövrieren und steckt mehr Trefferpunkte ein, was für ein entspannteres Spielerlebnis sorgt. Neu in diesem Modus sind kleine Mini-Schnuffel, die Geheimnisse erschnüffeln und sich an verdächtigen Stellen bemerkbar machen. Außerdem greifen die Schnuffelchen Gegner an, wenn sie ihnen zu nahe kommen und lassen sich wie Wollknäuel werfen. Beide Modi wurden gespielt, hauptsächlich aber der Klassisch-Modus, weil das Entdecken der Geheimnisse so seinen Reiz nicht verliert und man eine angenehme Herausforderung hat. Zum Entspannt-Modus wurde beim zweiten Spielen eines Levels gewechselt, um alle Sammelgegenstände zu finden.

Die Garn-Welt lädt zum Entdecken ein

Die Suche nach den verstreuten Wollknäueln führt die Yoshis und Schnuffel durch sechs unterschiedliche Welten, die alle mit ihrem eigenen Charme bezaubern: Grasgrüne Gebiete, Wüstenareale, Gebirge, Höhlen, Dschungel, Schneelevel und die Süßigkeitenwelt sind nur ein Teil davon und punkten darüber hinaus mit dem liebevoll gestalteten Garn-Look. Als Spieler steuert man Yoshi durch die unterschiedlichen Level und demonstriert neben Hüpfen und Laufen auch die typischen Fähigkeiten des kleinen Dinos. Er kann Gegner verschlucken, mit Wollknäuel um sich werfen, Knoten auflösen oder mit dem Flatter-Sprung höhere Ebenen erklimmen. Durch das Werfen von Wollknäueln können Gegner erledigt und auch neue Plattformen gestrickt werden. In den Optionen kann man die Bewegungssteuerung des Nintendo 3DS aktivieren, um den Wurf durch Kippen des Handhelds zu steuern.

»Das Durchqueren der Gebiete macht dank der unterschiedlichen Gameplay-Elemente großen Spaß, der durch die ganzen versteckten Geheimnisse und sammelbaren Objekte noch gesteigert wird.«

Das Durchqueren der Gebiete macht dank der unterschiedlichen Gameplay-Elemente großen Spaß, der durch die ganzen versteckten Geheimnisse und sammelbaren Objekte noch gesteigert wird – und die sind gerade im späteren Spielverlauf richtig schwer zu finden! Wer hier alle Grinseblumen, Wollknäuel, Juwelen und Buntstiftaufnäher einsammeln will, muss jeden Stofffetzen zwei Mal prüfen. Oft sind bestimmte Auslöser oder Objekte einfach unsichtbar, bis sie berührt werden. Mit den eingesammelten Juwelen können die Trickanstecker freigeschaltet werden. Dabei handelt es sich um Items, die bestimmte Effekte freisetzen und ein Level lang wirken. Dazu gehören Power-Ups wie stärkere Stampfattacken und Hitzeresistenz oder auch das Herbeirufen von Schnuffel. Er lässt Yoshi auf sich reiten und kann durch Hindernisse laufen, die Yoshi alleine nicht bezwingen kann.

Ein weiteres Gameplay-Element stellen die besonderen Yoshi-Formen dar, die der kleine Dino an bestimmten Stellen im Spiel annehmen kann. Wenn man durch eine Zaubertür geht, öffnet sich ein neuer Bereich, in dem sich Yoshi in den durch die Lüfte segelnden Schirm-Yoshi, den schnellen Motorrad-Yoshi, den maulwurfartigen Wühl-Yoshi oder in einen riesigen Mega-Yoshi verwandelt. In diesem begrenzten Bereich steuert Yoshi sich dann je nach Form anders und soll während des Zeitlimits so viele Juwelen und andere Objekte wie möglich sammeln. In den normalen Passagen gibt es im Spiel hingegen keine Zeitbegrenzung, damit man entspannt auf Erkundungstour gehen kann.

Bunt, niedlich, wollig – auch auf Nintendo 3DS

Optisch macht Poochy & Yoshi’s Woolly World für Nintendos 3DS einen grundsoliden Eindruck. Das Spiel läuft flüssig und verzaubert mit den bunten Farben, der niedlichen Gestaltung und insbesondere dem Garn-Stil mit seinen gestrickten Objekten, Gegnern und Knöpfen, Reißverschlüssen sowie Stecknadeln. Der wollige Look kommt auf dem Handheld gut zur Geltung, wirkt aber auf der Heimkonsolen-Version dank des höheren Detailgrads einfach besser. In der Wii-U-Version konnte man jede einzelne Wollfaser erkennen, gerade die Charaktermodelle der Yoshis haben dadurch enorm profitiert.

In der 3DS-Version sieht man natürlich, dass es sich um Wolltexturen handelt, diese sind aufgrund der technischen Begrenzung aber deutlich detailarmer. Nichtsdestotrotz merkt man, dass sich die Entwickler große Mühe gegeben haben, das Spiel auf den Handheld zu portieren und das ist in Hinblick auf die Leistung des Nintendo 3DS voll und ganz gelungen. Würde die Heimkonsolen-Fassung nicht existieren, würde man nicht bemerken, dass es sich um einen Port handelt. Anders als der Super-Mario-Maker-Port unterstützt Poochy & Yoshi’s Woolly World übrigens den 3D-Effekt, der den Level ordentliche Tiefe verleiht. Der 3D-Effekt sieht fantastisch aus und es wird empfohlen, den 3D-Regler bei diesem Spiel ruhig nach oben zu schieben.

Die Musik hört sich auch auf dem Handheld gut an und ist hinsichtlich der Lieder und Sounds nicht verändert worden. Yoshi’s Woolly World hat sich nicht nur durch die besondere Optik, sondern auch durch den tollen Soundtrack ausgezeichnet. Die fröhlichen, eingängigen Melodien sind mal schnell, mal langsam und passen stets zur Atmosphäre des Levels. Sie unterstreichen das spielerische Setting perfekt und passen zu Yoshis quirliger Art.

Welche Neuerungen bringt Schnuffel noch mit?

Einige Neuerungen gibt es in Poochy & Yoshi’s Woolly World noch. In der Heimatwelt hat man Zugriff auf den amiibo-Pavillon, den Museums-Pavillon, den Yoshi-Pavillon und auf die Schnuffel-Hütte, die neu dazugekommen ist. Im amiibo-Pavillon kann man alle möglichen Figuren per NFC einscannen und erhält dadurch neue Kostüme für Yoshi. Das gab es zwar schon in der Heimkonsolen-Version, allerdings werden hier auch alle neueren amiibo wie beispielsweise die der Splatoon- oder Animal-Crossing-Reihe unterstützt. Scannt man also Tom Nook ein, erhält man einen Tom-Nook-Yoshi, dessen Färbung der des beliebten Waschbären gleicht. Wie auch in der Wii-U-Version, können die Woll-Yoshi-amiibo und andere Yoshi-amiibo dazu genutzt werden, im Einzelspielermodus mit Doppel-Yoshi zu spielen oder Yoshi-Muster freizuschalten und zu speichern. Wer den neuen Schnuffel-amiibo einscannt, kann Schnuffel direkt herbeirufen und spart sich den jeweiligen Trickanstecker.

Im Museums-Pavillon gibt es nach wie vor eine Übersicht aller Gegner, denen man begegnet ist und man kann der Musik in den einzelnen Level lauschen. Neu ist hier das Yoshi-Kino, auf das man auch bei der Auswahl des Spielstands – insgesamt gibt es drei Speicherplätze – zugreifen kann. Dort gibt es 30 animierte Kurzfilme mit Yoshi und Schnuffel zu sehen, die in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio Dwarf produziert wurden. Jeden Tag wird ein neuer Film freigeschaltet und gleichzeitig mit einer Frage verbunden, die am Ende des Videos gestellt wird. Wer gut aufgepasst hat und sie richtig beantwortet, bekommt Juwelen als Belohnung. Die Kurzfilme sind toll gemacht und stellen eine schöne Dreingabe dar.

Der Yoshi-Pavillon bietet erneut die Übersicht über alle gesammelten Kostüme, denn pro Level ist immer ein Kostüm versteckt, das in Form von fünf Wollknäueln erst zusammengenäht werden muss. Neu ist hier der Zugriff auf die StreetPass-Sektion. Wer StreetPass aktiviert, kann eigens erstellte Designs mit anderen Spielern austauschen. Das wäre auch schon das nächste neue Feature: Der Handarbeit-Modus. Hier kann man eigene Kostüme entwerfen und seine Yoshis so selbst gestalten. Durch das Sammeln von Buntstiftaufnähern während des Abenteuers werden nach und nach weitere Materialien freigeschaltet, die sich in diesem Modus nutzen lassen. Wer die Einstellung „Komplexe Masche“ wählt, kann alle Körperteile von Yoshi einzeln bearbeiten.

»Ich lege das Spiel allen ans Herz, die die Wii-U-Version nicht besitzen und Lust auf einen typischen Nintendo-Platformer haben, der in einem besonders schönen Look gehalten ist.«

Die letzte große Neuerung stellt die Schnuffel-Hütte dar, die Zugriff auf die Schnuffel-Spurt-Level gewährt. In diesem neuen Modus steuert man Schnuffel durch neue Level und muss so viele Juwelen wie möglich einsammeln und Ballons platzen lassen. Yoshis Freund läuft dabei von alleine, man muss lediglich die Sprungtaste zum richtigen Zeitpunkt drücken. Dieser Modus ist nicht besonders innovativ, aber spornt durch die zusätzlichen Missionen, die optional erledigt werden können, besonders Sammler und Highscore-Jäger an, alle Ziele abzuschließen. Pro Level gibt es drei Missionen, die beispielsweise vorschreiben, mindestens eine gewisse Anzahl an Juwelen zu sammeln.

Fazit

Jetzt bleibt nur noch die Frage zu beantworten, ob sich Poochy & Yoshi’s Woolly World für Nintendo 3DS lohnt. Ich lege das Spiel allen ans Herz, die die Wii-U-Version nicht besitzen und Lust auf einen typischen Nintendo-Platformer haben, der in einem besonders schönen Look gehalten ist. Wer die Heimkonsolen-Fassung besitzt und Yoshi liebgewonnen hat, kann sich überlegen, ob die Neuerungen einen Kauf rechtfertigen. Hier handelt es sich um einen tollen Port, der in technischer und inhaltlicher Hinsicht auf jeden Fall überzeugt und darüber hinaus noch eine Menge Neuerungen bietet. Neben allen Level der Wii-U-Fassung gibt es unter anderem einen ganz neuen Modus mit Schnuffel, die erweiterte amiibo-Unterstützung, die Möglichkeit zum Designen eigener Kostüme und 30 liebevoll animierte Kurzfilme.

Story: Der böse Magier Kamek verwandelt fast alle Yoshis in Wollknäuel, die Yoshi und Schnuffel wieder einsammeln müssen.

Gameplay: Klassischer Platformer mit typischen Elementen und gut designten Level, die auf Yoshis Fähigkeiten und besondere Formen setzen. Hier kommt keine Langeweile auf.

Grafik: Nicht so detailreich im Vergleich zur Wii-U-Version, aber dafür mit gelungenem 3D-Effekt. Kunterbunte, abwechslungsreiche Level im einzigartigen Garn-Stil laden zum Erkunden ein.

Sound: Fröhliche Melodien, die die Atmosphäre der jeweiligen Level gut einfangen und perfekt zu Yoshi und Schnuffel passen.

Sonstiges: Die animierten Kurzfilme sind für Yoshi-Fans ein echtes Highlight.