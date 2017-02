Hideo Baba arbeitet bei Square Enix an neuem RPG

By

Nach Tokyo RPG Factory (I Am Setsuna) hat Square Enix mit Studio Istolia ein weiteres neues Entwicklerstudio gegründet. Angeführt wird dieses Studio von dem ehemaligen Tales-of-Producer Hideo Baba, der nicht nur Präsident ist, sondern auch Producer des ersten Spiels der Firma. Dabei handelt es sich um ein RPG mit dem Projektnamen „Project Prelude Rune“.

Der Name des Studios stammt vom griechischen Wort für „Story“ – gleichzeitig ein zentraler Wert des Studios, das „unvergessliche Geschichten“ erschaffen will, die „Spieler in ihrem Leben inspirieren“ und „neue Erfahrungen“ zu Spielern rund um die Welt bringen. Die Website von Studio Istolia findet ihr hier.

via Gematsu