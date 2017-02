Final Fantasy XV: PC-Version weiterhin Thema für Tabata

Final-Fantasy-XV-Director Hajime Tabata sprach wieder einmal über eine PC-Version des Spiels. Diese möchte er weiterhin sehr gerne entwickeln, fügt aber hinzu, dass er gerne PC-exklusive Features bieten möchte – Mods. “Ich möchte PC-Spielern Final Fantasy XV auf High-End-Maschinen zeigen und wir würden es auch gerne sehen wollen. Außerdem möchte ich es für PCs entwickeln, um PC-exklusive Features einbinden zu können, beispielsweise das Selbsterstellen von Quests oder noch mehr Spaß mit der Welt dank Mods.”

In diesem Zusammenhang ging er auch auf die Frage nach gestrichenem Inhalt im Spiel ein. Bezüglich herausgeschnittenem, story-relevantem Inhalt antwortete er einfach nur: “Nicht wirklich.” Zu den Videos, in denen man aufgrund von Glitches in ungenutzte Gegenden vordringen kann, gab er an: “Hier hat man sich Glitches zu Nutze gemacht. Es gibt eine große Map auf der Zugstrecke in der zweiten Hälfte des Spiels. Da dieses Gebiet nicht komplett entwickelt ist, ist es schwer, es frei zugänglich zu machen.“

“Wir entwickeln vielleicht spielbare Gebiete in zukünftigen Erweiterungen, aber da dies ein Jahr in Anspruch nehmen würde, gibt es hierzu aktuell keine Pläne. Wenn wir neue Gebiete vorbereiten würden, wäre Insomnia auch ein Kandidat. Aber auch das würde ein Jahr dauern.”

Tabata gab auch kurze Informationen zu anderen Bereichen und Problemen des Spiels:

Der Virtual-Reality-Inhalt ist weiterhin in Entwicklung, aber es gibt noch keine Neuigkeiten bezüglich einer Veröffentlichung.

Tabata denkt über Ideen nach, die Ladezeiten bei der Schnellreisefunktion zu minimieren.

Er möchte, dass die Spieler freier mit dem Auto reisen können, allerdings ist dies eine schwere technische Herausforderung.

Tabata bekommt mit, dass Fans, die Priorität auf die Story legen, enttäuscht wurden, es gab aber auch viel positives Feedback.

via Nova Crystallis