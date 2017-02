Final Fantasy XV: Neuer Trailer zur Piano Collection

In Japan ist die Piano Collections FINAL FANTASY XV: Moonlit Melodies erschienen. Zum Auftakt hat Square Enix einen weiteren Trailer (den ersten findet ihr hier) mit dem Titel „Blest Be the Moonlight -LUNA-“ veröffentlicht, der unter anderem Ausschnitte von Luna aus dem Spiel zeigt. Hinterlegt ist das ganze mit dem Lied „Duke of Pianeet“, welches von Yoko Shimomura komponiert und von Sachiko Miyano arragniert wurde.

Wer auch noch im Final Fantasy-XV-Fieber steckt, den dürfte es vielleicht interessieren, dass kürzlich ein neuer, kostenloser DLC zum Spiel erschienen ist. Das „Booster Pack+“ kann nur via Season-Pass erworben werden und enthält das Schwert „Tachyonenschwert“, die Angel „Drachenschwanz“ und die Angelrolle „Avior“.

via Gematsu 1, 2