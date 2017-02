Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die neue Ausgabe der Famitsu ist in Japan erschienen und auch in dieser wurden wieder ein paar Spiele von vier Redakteuren unabhängig voneinander getestet und bewertet. In dieser Woche wurden unter anderem NieR: Automata (PS4), Super Robot Wars V (PS4,PSV) und The Witch and the Hundred Knight 2 (PS4) getestet. NieR: Automata (PS4) verpasst eine Höchstwertung von 40 Punkten nur ganz knapp.

NieR: Automata (PS4) – 10/10/9/10 [39/40]

Super Robot Wars V (PS4) – 9/8/8/9 [34/40]

Super Robot Wars V (PS Vita) – 9/8/8/9 [34/40]

The Witch and the Hundred Knight 2 (PS4) – 8/8/8/9 [33/40]

Island (PS Vita) – 8/8/8/8 [32/40]

Yoiyami Dreamer (PS4) – 7/8/8/8 [31/40]

Dragon Sinker (3DS) – 8/7/8/7 [30/40]

Plantera Garden Life (Wii U) – 7/8/8/7 [30/40]

Plantera Garden Life (3DS) – 7/8/8/7 [30/40]

Ride 2 (PS4) – 7/7/8/8 [30/40]

Timepiece Ensemble (PS Vita) – 7/7/6/6 [26/40] via Gematsu