Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die neue Ausgabe der Famitsu ist in Japan erschienen und auch in dieser wurden wieder ein paar Spiele von vier Redakteuren unabhängig voneinander getestet und bewertet. In dieser Woche wurden unter anderem Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional (3DS), Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) und Nioh (PS4) getestet.

Nioh (PS4) – 10/9/9/8 [36/40]

Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional (3DS) – 9/9/9/8 [35/40]

Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune (PS4) – 8/8/8/7 [31/40]

New Game! The Challenge Stage! (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

New Game! The Challenge Stage! (PS Vita) – 7/7/7/7 [28/40]

Kamen Rider Atsume (3DS) – 7/7/7/5 [26/40]

Power Disc Slam (3DS) – 6/6/7/6 [25/40]

Genkai! Yamazumi Battle (3DS) – 6/6/6/5 [23/40]

via Gematsu