Cooking Mama: Sweet Shop erscheint im Westen

Rising Star Games wird Cooking Mama: Sweet Shop mehr als zwei Jahre nach dem Release in Japan auch in Nordamerika und Europa veröffentlichen, wie man bekanntgab. Das Spiel erscheint dabei sowohl digital als auch physisch im Handel. Das Spiel knüpft an die Seriengeschichte an: Spieler vergnügen sich bei der Herstellung von Süßigkeiten, die sie in ihrem eigenen Shop ausliefern. 60 Rezepte gibt es, die Verwirklichung der Süßigkeiten findet in über 160 unterschiedlichen Minispielen statt. Wenn ihr einen Fehler macht – kein Problem: Mama hilft euch.

Der Release von Cooking Mama: Sweet Shop ist im April geplant.

via Gematsu