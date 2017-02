A Rose in the Twilight: Offizieller Trailer zeigt Gameplay

NIS America hat zu A Rose in the Twilight ein Video veröffentlicht, welches euch Eindrücke aus dem Gameplay zeigt. Im Spiel geht es um ein Mädchen, das in einem Schloss erwacht, in dem weder Farbe noch Zeit existiert. An ihrem Rücken ist zudem der Fluch der Dornen befestigt. Das Mädchen begegnet einem schlafenden Giganten, mit dem sie anschließend zusammenarbeitet, um von diesem trostlosen Ort zu fliehen. Ziel des Spiels ist es, das Geheimnis rund um das Gemäuer und den Fluch zu lüften.

In A Rose in the Twilight kann Blut absorbiert werden und zu bewegungslosen Objekten transportiert werden. Das führt dazu, dass die Gegenstände rot werden und die Zeit wieder Wirkung auf sie hat. Weiterhin sind überall Blutspritzer verteilt und alle erzählen von einem grausamen Tod. Mit diesen blutigen Erinnerungen, setzt man die vergangenen Erlebnisse des Ortes Stück für Stück wieder zusammen. Um die einzelnen Puzzle-Level zu meistern, ist die Muskelkraft des Giganten zudem unerlässlich.

Der Titel wird für PlayStation Vita in digitaler Form und als Retail-Fassung, sowie für PCs via Steam am 11. April in Nordamerika und am 14. April in Europa erscheinen.

via Gematsu