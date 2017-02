By

Eines der Launch-Spiele für Nintendo Switch ist 1-2-Switch. Dabei handelt es sich um eine Minispielsammlung, bei der verschiedene Funktionen der Konsole und der Joy-Con-Controller zum Einsatz kommen. Zum einen könnt ihr mittels HD-Vibration kleine Kügelchen in einer Holzbox erfühlen. In mehreren neuen Trailern präsentiert euch Nintendo zehn neue Minispiele. Das japanische Unternehmen gibt in Folge dessen ebenfalls bekannt, dass der Titel mit 28 Minispielen erscheinen wird.

via Gematsu