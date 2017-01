Neue Zelda- und Bokblin-amiibo Figuren vorgestellt

Mit der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild am 3. März wird Nintendo ebenfalls neue amiibo-Figuren auf den Markt bringen. Zwei neue Figuren stellte man nun vor. Dabei handelt es sich einen Zelda- und Bokblin-amiibo. Welche Funktionen die amiibo im Spiel haben werden, hat Nintendo noch nicht verraten. Die neuen Figuren gesellen sich zu den bereits angekündigten amiibo Reiter-Link und Bogenschütze-Link, sowie dem Wächter-amiibo aus Breath of the Wild.