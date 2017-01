Limited Edition zu Zelda: Breath of the Wild vorbestellbar

Update: Die Limited Edition ist jetzt bei Amazon vorbestellbar!

Seit heute wissen wir, dass Nintendo Switch am 3. März 2017 erscheint. Am gleichen Tag erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild, zu dem Nintendo heute einen neuen Trailer präsentierte. Keine Überraschung: Neben der Standard-Version wird es ebenfalls eine limitierte Version geben.

Sie beinhaltet neben dem Spiel auch eine Soundtrack-Auswahl und eine „Master-Schwert des Lebens“-Figur. Neidisch blickt so mancher Fan in die USA. Die dortige „Master Edition“ bietet neben dem Soundtrack und der Schwert-Statue auch noch eine Weltkarte, eine Tragetasche und eine Sheika-Münze. Doch bekanntlich ist Nintendo Switch region-free.