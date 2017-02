Weitere Details zu The Witch and the Hundred Knight 2

Nippon Ichi Software gibt uns neue Informationen und Screenshots von The Witch and the Hundred Knight 2. Dabei werden zwei neue Charaktere, ein neues Keyword, Facetten und Fertigkeiten, sowie Tochkas und vieles mehr vorgestellt.

Das alles gibt es hier zu lesen:

■ Keywords

Erwachte Hexe

Dies sind Personen, die der Hexen-Krankheit verfallen sind und deren dritten Auge sich geöffnet hat. Bei diesem „Erwachen“ erlischt die ursprüngliche Persönlichkeit der Menschen und wird durch eine verzerrte Version ersetzt. Deswegen handeln diese Leute oft impulsiv zerstörerisch und brutal. Da sie eine starke Macht zu ihrem eigenen Vergnügen einsetzen können sind sie genau wie Naturkatastrophen von den Menschen gefürchtet. Chelka, der Hauptcharakter, ist eine Hexe, deren „Erwachen“ nicht vollendet wurde.

■ Charaktere

Prim (gesprochen von Satomi Akesaka)

Sie ist die stärkste erwachte Hexe, die sogar der Weiss Ritter als gefährlich einstuft. Sie hat ein sehr starkes Verlangen nach Macht; sie greift umliegende Städte und Dörfer an, um deren Bewohner mit ihrem dritten Auge zu kontrollieren.

Isabelle (gesprochen von Yuu Kobayashi)

Eine erwachte Hexe mit einer äußerst lüsternen Persönlichkeit, die nichts mehr als die Lust genießt. Ihr Atem ist giftig und es wird gesagt, dass jeder, der ihr drittes Auge auf ihrer Stirn sieht, jeglichen Verstand verliert.

■ Facetten und Fertikgeiten

Indem man zwischen seinen Rüstungen, auch Facetten genannt, wechselt, ändern sich das Erscheinungsbild und die Fähigkeiten des Hundred Knight. Insgesamt gibt es sechs Facetten, wobei jede mit individuellen Fertigkeiten und Kampfstilen einher geht. Als Spieler kann man drei Facetten auswählen, zwischen welchen man im Kampf wechseln kann, um sich – entsprechend den Feinden und dem eigenen Stil – Vorteile zu sichern.

Wonder Knight

Dies ist eine sehr ausbalancierte Facette, die sich sowohl in der Offensive als auch der Defensive auszeichnet, mit ihr kämpft man schnell, um Feinde leicht zu besiegen. Die Fertigkeit, die aktiv ausgeführt werden kann, nennt sich „Crack Ground“, dabei schwingt man sein Schwert nach unten und feuert dabei einen zerschneidenden Streich in Form einer Schockwelle nach vorn.

Power Fortress

Eine eher kleine, festungsähnliche Facette, die auf hohe Stärke und physische Abwehr spezialisiert ist. Seine Besonderheit ist die Nutzung des Hammers. Die aktive Fertigkeit ist der „Round Smash“, bei welchem der Hammer kraftvoll auf den Boden geschmettert wird, um umstehende Feinde zurückzuwerfen.

Marginal Gaze

Diese Facette legt ihr Hauptaugenmerk auf Knüppel und Speere. Obwohl ihre Angriffe schwach ausfallen, sind die effektstärkeren „erwachten“ Fähigkeiten so wirkungsvoll, dass Feinde davongefegt werden können. „Acheron“ ist die besondere Fertigkeit dieser Facette, sie erlaubt es, Eis-Kugeln auf Feinde zu schießen. Diese verlangsamen die Bewegungen der Gegner und kommt äußerst gelegen bei flinken Feinden. „Savyasachi“ ist die zweite Fertigkeit, bei der magische Kugeln abgefeuert werden, die Feinde effektiv anziehen.

Shinobi the Assassin

Eine Facette, die auf verdecke Aktionen spezialisiert ist. Die wenigen HP werden mit einem hohen ATK-Wert kompensiert – und seine Feinde kann man, je nach benutzter Technik, sicher besiegen. Eine aktive Fähigkeit der Facette nennt sich „Parhelion“, diese erzeugt drei Kopien des Hundred Knight, die an dessen Seite kämpfen. Eine andere ist „Heat Haze“, welche es dem Spieler erlaubt, eine Mystical Dodge zu erzwingen.

Trick Screamer

Die Tatsache, dass diese Facette äußerst schwach in Verteidigung und Angriff ist, wird durch die exzellente Nutzung der Tochka wettgemacht. Sie hat verschiedene Fertigkeiten, inklusive der Stärkung des Tochka, sowie Attacken, die bei Gegnern einen Negativ-Status hervorrufen. Die Hauptfähigkeit ist „Dead or Alive“, ein Angriff, der umliegenden Gegner Schaden in Form von Schlaf zufügt; auch „Gibberish & Bubblish“ spielt eine große Rolle, durch sie werden Herzen ausgestoßen, die die Feinde betören, die getroffen werden.

Noble Raptor

Hauptsächlich befasst sich diese Facette mit ATK und der Nutzung von Waffen. Demzufolge – und auch wegen der Tatsache, dass es wenig Resistenzen und eine niedrige Verteidigung hat – ist sie mehr etwas für erfahrene Spieler. „Triumphant Return to Death“ ist eine der Fähigkeiten, die einen berserkerähnlichen Status hervorruft, dabei wird die ATK verdreifacht, halbiert dabei aber auch die DEF. Seine HP kann man mit der Fähigkeit „Persistent Fighting Spirit“ durch den Verbrauch von Giga Kalorien teilweise wiederherstellen.

■ Third Eye

Entfessele die Macht, die im Hundred Knight schlummert. Indem man das „Dritte Auge“ aktiviert, erhält man einen erstaunlichen Stärkeschub. In dem Moment, indem es eingesetzt wird, verursacht es den umstehenden Feinden Schaden, sowie es bestimmte Eigenschaften wie die Bewegungsgeschwindigkeit, die Angriffsgeschwindigkeit und die Angriffskraft verbessert. Die „Magical Gauge“ wird sich während der Nutzung von Standardattacken, aktiven Fähigkeiten und geheimnisvollen Ausweichmanövern anstauen. Sie ist unentbehrlich um das Dritte Auge zu aktivieren.

■ Tochka

Tochka-Fähigkeiten befreien die verbleibenden Kräfte von Hundred Knight und repräsentieren die Macht der 99 Ritter. In The Witch and the Hundred Knight 2 werden Tochka beschworen, indem ihr sie als aktive Fertigkeit einsetzt. Es existieren sieben Typen, wobei sie sich von ihrer Art unterscheiden. Einige von ihnen attackieren die Gegner, andere fungieren als Köder.

Eine Nummer, die unten rechts auf dem Bildschirm zu sehen ist, zeigt die Elemente an, die für eine Beschwörung von Tochka benötigt werden. Zu den bekannten Helfern gehören:

Type-1 Mini-Knight

Type-8 Time Bomb

Type 10 Diallo

Type 16 Dekoimo

Type 42 Casserio

Die neuen Typen sind:

Type 24 Cherry Bomb

Dieser Unterstützer trägt auf seinem Kopf eine Zeitbombe. Das Wesen zieht die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich und wenn seine Ausdauer den Wert null erreicht, explodiert das Tochka. Diesen Helfer solltet ihr mit Sorgfalt einsetzen, da die Explosion auch Hundred Knight schaden kann, wenn er sich in der Nähe befindet.

Type 52 Barristan

Es besitzt eine ähnliche Form wie Type 42 Casserio, doch es feuert „Type 10 Diallos“ als Kugeln ab. Dieses Tochka ist sehr mächtig und kann mehreren Feinden gleichzeitig einen Schaden zufügen.

Die gefundene Ausrüstung, sowie die erbeuteten Gegenstände werden temporär im Magen von Hundred Knight gelagert. Ihr gelangt an diese Sachen, wenn der kleine Ritter seine Basis betritt. Es gibt eine Begrenzung für das Fassungsvermögen des Magens, daher solltet ihr immer einen Blick auf den vorhandenen Platz werfen. Sinkt die Lebensenergie von Hundred Knight auf null, verliert ihr einige dieser Gegenstände, sofern sich die Objekte noch im Magen befinden.

Mittels der Alchemie verbessert ihr die Waffen, sowie die Rüstungen. Bietet ihr der Hexe Chelka eine Kraft namens „Mana“ an, gewährt sie euch einen Gefallen, zum Beispiel schaltet sie ein neues Tochka frei oder gibt euch Katalysatoren, die ihr für die Alchemie nutzen könnt. Der Inhalt der Belohnungen vergrößert sich im Spielverlauf. Aus diesem Grund solltet ihr Chelka oft besuchen.

In Japan erscheint das Videospiel am 23. Februar für PlayStation 4.

via Gematsu