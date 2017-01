UnDungeon aus Deutschland jetzt bei Kickstarter

Bei Kickstarter versucht seit einigen Tagen ein deutsches Action-RPG mit Unterstützung von Square Enix, die Gunst der Kickstarter-Fans zu gewinnen und 50.000 Euro einzusammeln. Das Spiel UnDungeon wird vom Düsseldorfer Studio Laughing Machines entwickelt und ist Teil von Square Enix Collective, eine Art Sprungbrett für Crowdfunding-Projekte, die bei erfolgreicher Finanzierung auch vom Know-How des großen Publishers profitieren.

UnDungeon spielt in einer wunderschönen und geheimnisvollen Welt, die auf dem Prinzip des Multiversums basiert, in dem mehrere Parallelwelten in einem Ereignis namens „Der Umbruch“ zu einer einzigen Dimension verschmolzen sind. Es kombiniert herausfordernde, temporeiche Kämpfe mit wundervoller, handgezeichneter Pixel-Kunst, traditionellen Rollenspielmechaniken und Rogue-Elementen. In der Rolle eines der sieben Vorboten, die aus einer durch den Umbruch zerstörten Welt gekommen sind, nimmt UnDungeon den Spieler mit auf eine übernatürliche Reise durch eine dynamische, prozedural generierte Umgebung.

Den ersten Trailer seht ihr nachfolgend: