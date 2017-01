Story of Seasons: Trio of Towns erscheint im Februar

Aber leider erstmal nur in den USA. Publisher XSEED vertreibt den neuesten Teil der beliebten Bokujo-Monogatari-Reihe von Marvelous (einst Harvest Moon) und veröffentlicht das Spiel unter dem Namen Story of Seasons: Trio of Towns am 28. Februar in Nordamerika. Wann es Trio of Towns nach Europa schafft, ist bislang nicht bekannt.

Auch die zahlreichen japanischen DLC sind mit dabei. So können Spieler in die Kostüme von Mario, Luigi, Peach und Toad schlüpfen. Das hat nicht nur optische Auswirkungen. Als Mario könnt ihr schneller laufen, als Luigi besser fischen, als Toad habt ihr eine bessere Ausdauer und als Peach macht ihr schneller Freunde.

Einen neuen Trailer seht ihr nachfolgend: