Neues Gameplay-Video zu Naruto: Road to Boruto

Bandai Namco hat erneut ein Gameplay-Video zu Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto veröffentlicht. Diesmal sieht man den Charakter Boruto, wie er die „Kote Science Ninja“-Waffe verwendet, um eine wasserbasierte Technik zu entfesseln. Die Erweiterung erscheint am 3. Februar 2017 (auch im Handel) für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Europa.

Neue Abenteuer, neue Kämpfe und neue Events lassen die Spieler bis zur letzten Szene – das ultimative Duell gegen Momoshiki – in dieses neue Universum eintauchen. Dazu gibt es zahlreiche neue Charaktere wie Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha, Mitsuki, Naruto Uzumaki (Road to Boruto) und Sasuke Uchiha (Road to Boruto).

via Gematsu