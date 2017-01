Neues Gameplay-Video zu Bloodstained veröffentlicht

Mit einem der regelmäßigen Updates auf der Kickstarter-Seite haben sich Koji Igarashi und die Entwickler von Bloodstained: Ritual of the Night wieder zu Wort gemeldet. Diesmal gibt es auch wieder Handfestes in Form eines 30-sekündigen Gameplay-Videos. Das Video zeigt euch ein Dorf aus dem Spiel. Laut Igarashi trifft der Spieler auf das Dorf, noch bevor er in dem Schloss ankommt, in dem das Spiel hauptsächlich spielt. Im fertigen Spiel wird es dann auch Gegner geben.

Bloodstained soll in der ersten Jahreshälfte 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii U, PCs und PlayStation Vita erscheinen. Mit 505 Games haben die Entwickler dafür auch einen Publisher gefunden. Der Publisher hat eine Einigung mit den Entwicklern über weltweite Vertriebsrechte über alle Plattformen für Bloodstained erzielt.