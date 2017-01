Neues Gameplay und neue Details zu Ni no Kuni II

Bandai Namco hat neues Gameplay-Material und neue Details zu Ni no Kuni II: Revenant Kingdom veröffentlicht. Das sehnlichst erwartete Sequel wird noch in diesem Jahr für PlayStation 4 erscheinen. Heute kündigte Bandai Namco zudem eine Umsetzung für PCs an.

So führt Bandai Namco in die Story des Spiels ein:

In der Welt von Ni no Kuni liegt ein Königreich namens Katzbuckel, in dem einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht lebten. Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen. Begleitet wird er von seinen treuen Kameraden Roland, Tani und Wesen namens Higgledies, die der Macht des Herzens entstammen – einer Macht, die den Menschen, den Tieren und Elementen wie Feuer und Wasser eigen ist. Nur jene mit einem reinen Herzen sind in der Lage, sie zu sehen. Die Higgledies helfen Evan im Laufe seiner gesamten Reise – so unterstützen sie ihn beispielsweise im Kampf oder lassen ihn Orte erreichen, die er andernfalls nicht durchqueren könnte. Begleite Evan auf seiner Reise, stelle dich mächtigen Monstern, durchstreife gefahrvolle Dungeons und verhilf ihm zur Krone!

Bandai Namco veröffentlichte zudem wie erwähnt neues Gameplay-Material. Unten seht ihr neue Bilder!