NIS America hat ein neues Entwicklervideo zu Birthdays the Beginning veröffentlicht. Im ersten Video dieser neuen Serie spricht Harvest-Moon-Erfinder Yasuhiro Wada über den „Erschaffen“-Aspekt seines neuen Spiels. Wada spricht über den Macro Mode, den Mini Mode und einige ursprüngliche Konzepte zum Spiel selbst.

Die „Sandkasten-Lebens-Simulation“ von Entwickler Toybox Inc. erscheint für PlayStation 4 und PCs am 12. Mai in Europa – auch im Handel. Im Spiel können Spieler ihre eigene Welt erstellen, inklusive Ökosystemen. Dabei kann man Landschaften formen und die Evolution von Lebensformen beeinflussen. So können schließlich auch Menschen gemeinsam mit Dinosauriern leben.

Das Video ist deutsch untertitelt, wie letztlich übrigens auch das Spiel selbst.