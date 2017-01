Let It Die von Suda 51 knackt eine Million Downloads

Let It Die, das Free-To-Play-Spiel von Grasshopper Manufacture und Suda 51, wurde seit dem Launch am 3. Dezember vergangenen Jahres über eine Million Mal heruntergeladen, wie der Publisher GungHo Online Entertainment verlauten ließ. Zur Feier dieses Meilensteins wird es vom 6. bis zum 8. Januar einen täglichen Log-In-Bonus geben, nämlich eine Death Metal. In Japan wird Let It Die erst ab dem 2. Februar verfügbar sein.

In Let It Die beginnen alle Spieler unbewaffnet, tragen nur Unterwäsche und eine Gasmaske. Equipment und Waffen werden von getöteten Feinden gestohlen, es wird aber auch andere Wege geben. Es gibt ein Level-System, aber das wird den Spieler nicht einfach nur stärker machen wie in anderen Games. Dieses System federt den Tod ab.

via Gematsu